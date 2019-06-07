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Сериал Люцифер продлен на 5 сезон, а потом - все

13:20
Люцифер закрывается - фото 1
Люцифер закрывается

Для поклонников жутковатого, но по-своему милого сериала "Люцифер" есть две новости - хорошая и плохая.

Хорошая состоит в том, что у шоу по мотивам комикса Нила Геймана (Vertigo Comics) о приключениях нечисти в блудливой Калифорнии будет 5 сезон, плохая - он станет последним.

Люцифер 4 сезон: 8 фактов о продолжении сериала

Об этом проинформировали представители Netflix, которые транслировали адский сериала, начиная с 4 сезона. Канал Fox занимался "Люцифером" три сезона, а затем закрыл, Netflix оживил "нечисть", но счастье было скоротечным.

4 сезон из 10 серий вышел в мае 2019 и имел успех, а потому идея закрыть сериал после 5 сезона выглядит не совсем логичной, однако, как говорится, хозяин - барин.

Люцифер 4 сезон - смотрите трейлер онлайн:

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Эйми Гарсиа. Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.

Создатели "Люцифера" уже оперативно поблагодарили руководство Netflix за возможность грамотно завершить историю персонажей, а поклонников проекта - за всестороннюю поддержку.

Ожидается, что дата выхода 5 сезона сериала Люцифер запланирована на 2020 год.

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