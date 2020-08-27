Лукашенко обвинил Польшу в желании отжать земли Беларуси

Лукашенко обвинил Польщу в желании отжать земли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область Беларуси.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Александр Лукашенко, уточнив, кто именно по его мнению замышляет против Беларуси.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - добавил президент Беларуси.

Отметим, что…

Обвинения Александра Лукашенко являются продолжением нагнетания интервенческой истерии. Первоначально в списке дестабилизаторов Беларуси значилось несколько стран: Украина, Чехия, Польша и Россия. Со временем РФ вполне закономерно выпала из этого списка, уступив почетные места натовским соседям РБ.

Желая еще пуще потрафить своим сказкам, Бацька решил привести отдельные воинские части в высшие степени боевой готовности.