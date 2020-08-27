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Лукашенко обвинил Польшу в желании отжать земли Беларуси

13:30
Лукашенко обвинил Польщу в желании отжать земли Беларуси - фото 1
Лукашенко обвинил Польщу в желании отжать земли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область Беларуси.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Александр Лукашенко, уточнив, кто именно по его мнению замышляет против Беларуси.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - добавил президент Беларуси.

Отметим, что…

Обвинения Александра Лукашенко являются продолжением нагнетания интервенческой истерии. Первоначально в списке дестабилизаторов Беларуси значилось несколько стран: Украина, Чехия, Польша и Россия. Со временем РФ вполне закономерно выпала из этого списка, уступив почетные места натовским соседям РБ.

Желая еще пуще потрафить своим сказкам, Бацька решил привести отдельные воинские части в высшие степени боевой готовности.

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