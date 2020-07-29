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Лукашенко назвал приезд наемников из России "чрезвычайным положением"

Вчера, 21:00
Лукашенко недоволен появлением в Беларуси российских террористов - фото 1
Лукашенко недоволен появлением в Беларуси российских террористов

Вечером в среду, 29 июля, президент Беларуси созвал срочное совещание, посвященное приезду в страну 200 террористов Кремля и задержанию 33 из них.

И хотя Лукашенко позволил себе некоторые весьма не сдержанные комментарии в адрес России, желание усидеть на двух стульях у него все же прослеживалось.

Путин планировал войнушку: в Беларуси задержали 200 террористов из ЧВК "Вагнера"

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Если это российские граждане, а я так понимаю - их допросили, - значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры РФ, чтобы они объяснили, что происходит", - заявил Лукашенко. - Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

Впрочем, вариант невиновности российских спецслужб не следует даже рассматривать, поскольку террористы из ЧВК "Вагнера" просто так нигде не появляются. В Беларусь же их завезли, согласно данным местного КГБ, наемников с боевым опытом для дестабилизации обстановки перед и после выборов президента.

Большинство из террористов принимали участие в войне на Донбассе и в Сирии.

По некоторым данным, боевики направлялись в Ливию транзитом через Беларусь. Впрочем, эта версия менее вероятна, поскольку каналы поставок "мяса" для войны в Африке уже давно налажены.

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Россия Беларусь терроризм война ЧВК Вагнера наемничество Новости Мир
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