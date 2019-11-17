Лукашенко идет в президенты. Опять

Лукашенко идет в президенты. Опять

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - заявил Лукашенко и рассказал, что нового он может дать стране.

"Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся пожалуйста", - отметил гарант Беларуси.

Маленькая справка

Александр Лукашенко (род. 1954 г.) – второй и бесменный президент Беларуси, "последний диктатор Европы" и просто "Бацька". Начиная с 1994 года пять раз избирался главой государства. За годы его правления в стране установился авторитарный режим постсоветского типа.

И-за ресурсной зависимости страны, придерживается пророссийской ориентации во внешней политике

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