Лукашенко "приоткрыл" ЕС для белорусов. Что изменится?

Лукашенко "приоткрыл" ЕС для белорусов . Что изменится?

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал упрощение визового режима РБ со странами ЕС.

Об этом сообщают БелСМИ со ссылкой на пресс-службу МИД РБ.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Договоренности сторон предполагают снижение визового сбора с 60 до 35 евро и сокращение срока выдачи виз до 10 дней.

Напомним, что любые переговоры Беларуси с ЕС Россией, как правило, воспринимаются в штыки. Та уже довольно давно жаждет "интегрироваться" со своим соседом в некое "единое государство".

Намедни РосСМИ и вовсе распространили информацию о скором создании конфедерации РФ и РБ. Однако у Лукашенко пошли на попятную и заявили, что об этом не может быть и речи. Пока что.