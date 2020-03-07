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Лучший менеджер: Зеленский оправдал Шмыгаля за связь с Ахметовым

18:09
Лучший менеджер: Зеленский оправдал Шмыгаля за связь с Ахметовым - фото 1
Лучший менеджер: Зеленский оправдал Шмыгаля за связь с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский оправдал Дениса Шмыгаля за работу на олигарха Рината Ахметова.

Кабмин Шмыгаля принял первое решение: О чем оно?

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы государства, он не переживает из-за того, что новый премьер Денис Шмыгаль ранее возглавлял Бурштынскую ТЭС, принадлежащую Ринату Ахметову. И для этой уверенности есть "веская причина".

"Они (олигархи - прим. ред.) владеют 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - заявил президент Украины.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.

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Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Ринат Ахметов Новости Украина
Украинская правда
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