Лучший менеджер: Зеленский оправдал Шмыгаля за связь с Ахметовым

Лучший менеджер: Зеленский оправдал Шмыгаля за связь с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский оправдал Дениса Шмыгаля за работу на олигарха Рината Ахметова.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы государства, он не переживает из-за того, что новый премьер Денис Шмыгаль ранее возглавлял Бурштынскую ТЭС, принадлежащую Ринату Ахметову. И для этой уверенности есть "веская причина".

"Они (олигархи - прим. ред.) владеют 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - заявил президент Украины.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.