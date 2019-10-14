Александр Усик Формула Штайнмайера Захар Беркут Владимир Зеленский война на Донбассе

Луценко предстал в роли козака-идиота

Вчера, 17:00
Луценко сумел зашквариться даже на поздравлении ветеранов - фото 1
Луценко сумел зашквариться даже на поздравлении ветеранов

Судя по всему, сочетание невысоких интеллектуальных способностей и длительной работы в генеральной прокуратуре автоматически приводят к публикации дебильных постов в соцсетях.

В понедельник, 14 октября, экс-генеральный прокурор Юрий Луценко решил опубликовать на своей странице в Facebook поздравление с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества.

Вовремя уехал: ГБР открыла дело против Луценко по заявке Арахамии

Сделал он это таким образом, будто лично вел вперед казацкие полки или участвовал в боях на Донбассе.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - подписал Луценко фотографию, на которой изображен с наполовину вытащенной из ножен саблей.

Каким боком кум Порошенко относится к защите Украины, сказать сложно. В отличие, к примеру, от его сына, который по-настоящему отслужил в рядах ВСУ и был на войне.

В общем, поздравлять ветеранов, так толсто намекая на свою причастность к защите Украины, явно не скромно. О чем Луценко и написали в комментариях многие пользователи. Впрочем, он так ничего и не понял.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Луценко День защитника Украины война ГПУ Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В центре Киева проходят марши против капитуляции с участием тысяч патриотов - фото 1
В Киеве ветераны проводят марши-протесты против инициатив Зеленского (ФОТО+ВИДЕО)
Вчера, 16:00
Дубинский хочет урезать сборы на оборонку - фото 1
В "Слуге народа" решили отменить военный сбор
Вчера, 15:00
За отравление Скрипалей ЕС просто запретил въезд исполнителям - фото 1
Евросоюз продлил антироссийские санкции за отравление Скрипалей
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11 октября, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...