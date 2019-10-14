Луценко предстал в роли козака-идиота

Луценко сумел зашквариться даже на поздравлении ветеранов

Судя по всему, сочетание невысоких интеллектуальных способностей и длительной работы в генеральной прокуратуре автоматически приводят к публикации дебильных постов в соцсетях.

В понедельник, 14 октября, экс-генеральный прокурор Юрий Луценко решил опубликовать на своей странице в Facebook поздравление с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества.

Сделал он это таким образом, будто лично вел вперед казацкие полки или участвовал в боях на Донбассе.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - подписал Луценко фотографию, на которой изображен с наполовину вытащенной из ножен саблей.

Каким боком кум Порошенко относится к защите Украины, сказать сложно. В отличие, к примеру, от его сына, который по-настоящему отслужил в рядах ВСУ и был на войне.

В общем, поздравлять ветеранов, так толсто намекая на свою причастность к защите Украины, явно не скромно. О чем Луценко и написали в комментариях многие пользователи. Впрочем, он так ничего и не понял.