Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Луценко обиделся на Данилюка и слил на него коррупционный компромат (ФОТО)

14:00
Александр Данилюк возглавлял офшорную фирму, будучи на госслужбе - фото 1
Александр Данилюк возглавлял офшорную фирму, будучи на госслужбе

Оказывается, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк вел не совсем легальную деятельность еще во времена работы в команде Петра Порошенко. Доказательства этого пока еще генпрокурор слил журналистам.

В среду, 29 мая, на своей странице в Facebook журналист "1+1" Ольга Василевская опубликовала документацию, из которой следует, что будучи постоянным представителем Петра Порошенко при Кабмине Александр Данилюк числился главой офшорной компании Hogsmill Investment Ltd.

Из Администрации гаранта "украли" мониторы – ВИДЕО

В отставку с этой должности реформатор подал только в 2016 году, о чем свидетельствуют полученные следователями ГПУ выписки из юридических лиц Кипра.

Луценко обиделся на Данилюка и слил на него коррупционный компромат (ФОТО) - фото 181790

Как оказалось, правоохранители расследовали коррупционные нарушения, допущенные экс-министром финансов, но в апреле этого года дело передали в НАБУ. Дектективы Сытника должны были докопаться, получал ли Данилюк средства за работу. Но на это в антикоррупционном бюро просто забили.

Луценко обиделся на Данилюка и слил на него коррупционный компромат (ФОТО) - фото 181791

"Этим и можно объяснить потеплевшие отношения между Данылюком и директором НАБУ Сытником. Но почему Генпрокуратура сама не послала такой запрос, а взяла и внезапно передала дело в конкурирующую организацию - это вопрос вопросов", - написала Василевская.

Как известно, во времена Петра Порошенко Данилюк был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского лишь после объявления того о намерениях баллотироваться на должность президента.

После же победы новый глава государства слил Данилюку должность спикера СНБО, на которой тот, судя по всему, не собирается заниматься оборонкой. По крайней мере, в своих высказываниях деятель говорит о желании превратить Совет нацбезопасности и обороны в анатилический центр.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Данилюк Юрий Луценко ГПУ НАБУ Артем Сытник Владимир Зеленский Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Матвиенко хочет дружбы с Украиной - фото 1
Ждем сигнала от Зеленского: убийца украинцев из Совфеда РФ хочет перезагрузки отношений
15:00
Пожар возник на строящемся корабле ВМС Украины - фото 1
В Киеве на бывшем заводе Порошенко горит разведывательный корабль ВМС (ФОТО+ВИДЕО)
12:00
Макрон хочет провести встречу "нормандской четверки", но Украина к ней не готова - фото 1
Украина не готова: Макрон назвал условия встречи "нормандской четверки"
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...