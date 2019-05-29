Луценко обиделся на Данилюка и слил на него коррупционный компромат (ФОТО)

Александр Данилюк возглавлял офшорную фирму, будучи на госслужбе

Оказывается, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк вел не совсем легальную деятельность еще во времена работы в команде Петра Порошенко. Доказательства этого пока еще генпрокурор слил журналистам.

В среду, 29 мая, на своей странице в Facebook журналист "1+1" Ольга Василевская опубликовала документацию, из которой следует, что будучи постоянным представителем Петра Порошенко при Кабмине Александр Данилюк числился главой офшорной компании Hogsmill Investment Ltd.

В отставку с этой должности реформатор подал только в 2016 году, о чем свидетельствуют полученные следователями ГПУ выписки из юридических лиц Кипра.

Как оказалось, правоохранители расследовали коррупционные нарушения, допущенные экс-министром финансов, но в апреле этого года дело передали в НАБУ. Дектективы Сытника должны были докопаться, получал ли Данилюк средства за работу. Но на это в антикоррупционном бюро просто забили.

"Этим и можно объяснить потеплевшие отношения между Данылюком и директором НАБУ Сытником. Но почему Генпрокуратура сама не послала такой запрос, а взяла и внезапно передала дело в конкурирующую организацию - это вопрос вопросов", - написала Василевская.

Как известно, во времена Петра Порошенко Данилюк был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского лишь после объявления того о намерениях баллотироваться на должность президента.

После же победы новый глава государства слил Данилюку должность спикера СНБО, на которой тот, судя по всему, не собирается заниматься оборонкой. По крайней мере, в своих высказываниях деятель говорит о желании превратить Совет нацбезопасности и обороны в анатилический центр.