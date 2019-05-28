Из Администрации гаранта "украли" мониторы – ВИДЕО

Из Администрации гаранта "украли" мониторы – глава СНБО

Глава СНБО Александр Данилюк заявил, что работники старой администрации президента вынесли мониторы из ситуационной комнаты. Там хранилась секретная информация.

Об этом политик сообщил во время экскурсии по Администрации президента.

"Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла "цивилизованная" передача власти в Украине - остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, где использовалась информация с секретных источников. Информация попадала из защищенных каналов связи в эту комнату", - рассказал глава СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Отметим, что Александр Данилюк во времена Петра Порошенко был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского лишь после объявления того о намерениях баллотироваться на должность президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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