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Из Администрации гаранта "украли" мониторы – ВИДЕО

23:00
Из Администрации гаранта "украли" мониторы – глава СНБО - фото 1
Из Администрации гаранта "украли" мониторы – глава СНБО

Глава СНБО Александр Данилюк заявил, что работники старой администрации президента вынесли мониторы из ситуационной комнаты. Там хранилась секретная информация.

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Об этом политик сообщил во время экскурсии по Администрации президента.

"Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла "цивилизованная" передача власти в Украине - остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, где использовалась информация с секретных источников. Информация попадала из защищенных каналов связи в эту комнату", - рассказал глава СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Отметим, что Александр Данилюк во времена Петра Порошенко был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского лишь после объявления того о намерениях баллотироваться на должность президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Александр Данилюк СНБО Администрация Президента Новости Украина
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