Ливия обвинила наемников Путина в использовании химического оружия

Русские переходят все границы в Ливии

ЧВК "Вагнера", которая фактически является смесью из набранных на Донбассе боевиков, отставных военных и действующих спецназовцев подразделений ВС РФ и ГРУ, использовала оружие массового поражения в Ливии. С таким заявлением в четверг, 23 апреля, выступило правительство африканской страны.

Как заявил министр внутренних дел правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, головорезы Путина использовали нервно-паралитический газ на линии фронта.

- Русские наемники из группы "Вагнер" применяют химическое оружие против наших сил. Некоторые бойцы ПНС были убиты снайперами после того, как подверглись воздействию газа. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из группы "Вагнер", - подчеркнул ливийский чиновник в ходе пресс-конференции в Триполи.

Свидетельств того, что вагнеровцы, которых Кремль забросил поддерживать генерала Халифы Хафтара и верных ему повстанцев из Ливийской национальной армии, применяли запрещенное оружие, немало.

На своей странице в Twitter египетско-канадский фотожурналист Амру Салахуддин написал о том, что после бомбардировки ливийского района Салахаддин силами наемников, бойцы правительственной стороны упали на землю с четко выраженной сипмтоматикой поражения органов дыхания.

After a regular #LNA bombing at Salahuddien frontline this afternoon, several #GNA fighters fell on the ground slightly shaking and unable to breathe normally. #libya #tripoli — Amru Salahuddien (@AmruSalahuddien) April 22, 2020

Всего же в Ливии присутствуют около 1400 русских головорезов. Причем действуют они практически в открытую. Еще в январе Путин в свойственной для себя манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства". Но при этом убийцы из ЧВК "Вангера" просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка.