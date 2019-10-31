Теперь в Мозамбике: погибли пять российских наемников из ЧВК "Вагнера"

Повстанцы в Мозамбике избавили мир от пятерых русских

Российские убийцы из состава ВС РФ, а также просто отморозки с боевым опытом продолжают бесславно погибать в странах третьего мира за идеи Путина и его команды.

Хотя кремлевские военные преступники продолжают рассказывать басни о том, что "их нигде нет", гробы с убитыми продолжают принимать во всех селениях российской глубинки.

Впрочем, зачастую даже тела оккупантов домой никто не доставляет - слишком уж дорого. Поэтому неизвестно, проведут ли матери в последний путь своих пятерых ублюдков, отправившихся убивать в Мозамбик.

Как утверждают журналисты местного издания Carta de Mocambique, 27 октября в провинции Кабу-Делгаду повстанцы устроили засаду на боевиков Путина. Машину с наемниками удалось остановить, после чего ее расстреляли, русских обезглавили, а авто сожгли.

Само собой, в Кремле никак информацию о гибели не комментируют. Признавать присутствие своих бойцов за границей Путин не собирается. Тем более, что в начале октября, когда в Мозамбике погибли террористы из первой командировки, Дмитрий Песков рассказывал, что никого из русских, выполняющих боевые задания, в этой стране нет.

Как известно, главной военной силой русских в Африке является ЧВК "Вагнера" - номинально частная военная компания подручного Путина - Евгения Пригожина, на самом же деле - это прикрытие, а на самом деле "наемники" выполняют задачи, выгодные русским властям.

Эта схема была опробована в боях в Украине и Сирии, а теперь масштабирована на Африку. Причем, русские наемники активно действуют в десятке африканских стран, установив эффективный контроль над природными ресурсами континента, а также потоками контробанды наркотиков и других незаконных операций.

Об этом давно известно, однако долгое время на "шалости" России в Африке закрывали глаза. До тех пор, пока это не стало реальной проблемой.