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Квартал 95 жестко отстебет Зеленского

16:04
Квартал 95 жестко отстебет Зеленского - фото 1
Квартал 95 жестко отстебет Зеленского

Студия "Квартал 95" пообещала не изменять своим принципам и продолжать высмеивать власть. Даже если ее представляет Владимир Зеленский.

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Как сообщает компания, новый проект будет называться "Де-мократия?". Ведущим передачи станет Валерий Жидков.

"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть непредвзятым и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания. Уже в эту субботу, 29 июня, в 20:15 в эфире канала "1+1" стартует новый авторский проект Валерия Жидкова – "Де-мократія?", аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры", - заявила пресс-служба.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский хоть и вышел из своего бизнеса… но продолжит получать деньги.

Об этом сообщил член Команды Зе Сергей Шефир.

"Он вышел. Может там одна - две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (брат Шефира, - прим ред.) - я не помню. Это настолько важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем" , - рассказал бизнес-партнер экс-комика.

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95 квартал Владимир Зеленский Вечерний квартал Новости Украина
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