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Грузовик "задавил" Зеленского – ВИДЕО

08:33
Грузовик "задавил" Зеленского – ВИДЕО - фото 1
Грузовик "задавил" Зеленского – ВИДЕО

10 апреля Команда Зе выложила ролик, призванный "объединить народ". В ответ штаб Порошенко ничего умнее не придумал и решил "задавить" Зеленского…..грузовиком.

На днях сеть облетел вирусный ролик с Владимиром Зеленским.

Операция «Roshen»: агитация Порошенко от А до Я

"Это мы. Те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников, те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами", - начал шоумен, тонко намекая на "черный пиар" Порошенко.

И тут же продолжил.

"Но мы - это украинцы. На севере, юге, востоке и западе. И мы устали стоять на месте в ожидании пока закончится эпоха жадности, бедности, лжи. Поэтому мы делаем это вместе: україномовні и русскоговорящие, богатые и безработные, те, кто защищают Украину и те, кого заставили искать счастья за границей. Мы разные, но такие одинаковые. Объединимся, чтобы двигаться вперед. Ведь 21 апреля выбор только один - прошлое или будущее".

Такой агитпром пришелся не по нраву сторонникам Порошенко и те решили "убить" шоумена… пока что не буквально.

Об этом сообщает фб-паблик Новинач со ссылкой на телеграмм-канал штаба гаранта "Європейське майбутнє України".

Грузовик 'задавил' Зеленского – ВИДЕО - фото 179207

В общем, смотрите сами.

Многим видео пришлось не по душе, но были и сторонники этой "чернухи".

Стоит отметить, что это не первый просчет агатитаров президента. Лозунг "Либо я, либо Путин" давно уже стал краеугольным камнем пропаганды Петра Алексеевича. Правда, в первом туре это ему не очень помогло. Но "наша песня хороша- начинай сначала", - подумали в штабе президента и породили плакаты с Путиным.

 
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