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КСУ возглавил новый судья: Его возвысил Янукович и унижал Кучма

Вчера, 23:00
КСУ возглавил новый судья. Его возвысил Янукович - фото 1
КСУ возглавил новый судья. Его возвысил Янукович

В среду, 17 сентября, Конституционный суд Украины возглавил новый судья. Им стал Александр Тупицкий. Это очень известный судья, про него почти 20 лет назад беседовали Кучма и Янукович на пленках майора Мельниченко.

Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда
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Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суд

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Для справки

Александр Тупицкий - украинский судья. В 2000-е гг. работал в Куйбышевском райсуде Донецка. В 2011-2013 гг. продолжил карьеру в апелляционных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей.

Именно с работой в Донецке связан самый громкий и в некоторой степени курбезный эпизод, сязанный с судьей. Тупицкий фигурирует на "пленках Мельниченко", где президент Кучма беседует с Виктором Януковичем по поводу дела адвоката Салова, у которого нашли фейковые выпуски газет с сообщениями о смерти Кучмы, и которого Тупицкий не хотел "сажать".

Собственно, вот диалог Кучмы и Януковича по поводу Тупицкого:

Кучма: Я тебя приветствую. Жив-здоров? У тебя есть такое дело по Салову?

Янукович: Есть. Он нашебуршил там.

Кучма: Пошебуршил. По нему уголовное дело там за распространение ложной информации.

Янукович: Да.

Кучма: Это с декабря месяца. Крутил, крутил ваш суд какой-то, и вернули дело назад и сказали: это нужно рассматривать не как распространение, а как оскорбление президента. Они же подонки, твои судьи. Я должен ехать к ним и давать показания. Ты возьми того судью, б..., за яйца подвесь, пусть повисит одну ночь.

Янукович: Понял. Мы разберемся.

Кучма: Судьи вообще, б...

Янукович: Ну, они подонки. Председатель суда у меня там ненадежный. Его надо менять.

Кучма: Ну ты ж понимаешь... менять, пока система такая, что... Ну я думаю, теперь вы разберетесь, чтоб он на всю жизнь запомнил.

***

Уже после того как Кучма вышел в на пенсию, а Янукович стал президентом, он изменил мнение о надежности Тупицкого и возвысил его. В 2013 г. Тупицкий был назначен судьей КСУ.

17 сентября 2019 г. после отставки Натальи Шапталы, Тупицкий возглавил Конституционный суд.

Напомним, что Наталья Шаптала, которая также работала на Донбассе, пробыла на своей должности всего 4 месяца.

До нее эту должность занимал Станислав Шевчук, однако из-за нарушения законодательства он был вынужден уйти в отставку.

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Конституционный суд суд Судебная реформа Новости Украина Александр Тупицкий Виктор Янукович Леонид Кучма Николай Мельниченко
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