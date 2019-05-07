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Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда

07 мая, 21:00
Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда - фото 1
Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда

Во вторник, 7 мая, наконец-то избрали главу Антикоррупционного суда. Почетную должность заняла 37-летняя уроженка Харькова Елена Танасевич.

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Выборы прошли лишь со второй попытки. Теперь в стране заработает новый орган Фемиды – Антикоррупционный суд. Это учреждение будет рассматривать дела, расследуемые НАБУ. Пока что им передадут 200 дел.

Стоит отметить, что ранее 11 апреля 2019 было назначено 38 судей в АКСУ. Главу же избрали лишь сейчас, а сам суд заработает с 5 сентября.

Для справки

Елена Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию, с 2012 работает судьей. При прохождении конкурса на должность судьи АКСУ получила наивысший балл: за нее проголосовали 23 служителя Фемиды из 38.

Замужем за бизнесменом. Семья имеет квартиру и семь земельных участков.

Напомним, неудобные вопросы возникли у журналистов к Оксане Величко, дочери депутата Киевсовета Владимира Бондаренко.

Женщина позиционирует себя как глава наблюдательной комиссии общественной организации "Вместе против коррупции", но при этом может похвастаться крутейшим набором недвижимости.

Женщина позиционирует себя как глава наблюдательной комиссии общественной организации "Вместе против коррупции", но при этом может похвастаться крутейшим набором недвижимости.
https://beztabu.net/novosti_t4952
неудобные вопросы возникли у журналистов к Оксане Величко, дочери депутата Киевсовета Владимира Бондаренко.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Елена Танасевич суд судья Новости Украина антикоррупционный суд Судебная реформа
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