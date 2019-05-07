Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда
Во вторник, 7 мая, наконец-то избрали главу Антикоррупционного суда. Почетную должность заняла 37-летняя уроженка Харькова Елена Танасевич.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Выборы прошли лишь со второй попытки. Теперь в стране заработает новый орган Фемиды – Антикоррупционный суд. Это учреждение будет рассматривать дела, расследуемые НАБУ. Пока что им передадут 200 дел.
Стоит отметить, что ранее 11 апреля 2019 было назначено 38 судей в АКСУ. Главу же избрали лишь сейчас, а сам суд заработает с 5 сентября.
Для справки
Елена Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию, с 2012 работает судьей. При прохождении конкурса на должность судьи АКСУ получила наивысший балл: за нее проголосовали 23 служителя Фемиды из 38.
Замужем за бизнесменом. Семья имеет квартиру и семь земельных участков.
Напомним, неудобные вопросы возникли у журналистов к Оксане Величко, дочери депутата Киевсовета Владимира Бондаренко.
Женщина позиционирует себя как глава наблюдательной комиссии общественной организации "Вместе против коррупции", но при этом может похвастаться крутейшим набором недвижимости.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952