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Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Оккупанты изнемогают

20:04
Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Раскрыты детали - фото 1
Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Раскрыты детали

Оккупанты Крыма готовятся к непредвиденным потерям воды. Живительная влага сейчас на захваченном Россией украинском полуострове на вес золота.

Украина возобновит поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал условие

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на оккупантское "правительство" Крыма.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Как уточняет "Крым Реалии", в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.

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Крым вода Россия Новости Украина
Крым Реалии
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