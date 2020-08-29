Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Оккупанты изнемогают

Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Раскрыты детали

Оккупанты Крыма готовятся к непредвиденным потерям воды. Живительная влага сейчас на захваченном Россией украинском полуострове на вес золота.

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на оккупантское "правительство" Крыма.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Как уточняет "Крым Реалии", в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.