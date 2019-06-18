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"Крым - Украина": Кремль отреагировал на слова Зеленского

13:25
"Крым- Украина": Кремль отреагировал на слова Зеленского - фото 1
"Крым- Украина": Кремль отреагировал на слова Зеленского

Кремль отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Крым это Украина. Спойлер: он недоволен.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это очень "неправильные слова" для главаря РФ.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз», - заявил спикер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - заявил президент.

И тут же добавил.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - сказал президент.

А вот как решить территориальный вопрос, гарант толком не уточнил. Ранее во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о предстоящей встрече в нормандском формате. Правда, при этом он не забыл подчеркнуть, что Украина не готова к прямым переговорам с боевиками.

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Дмитрий Песков Владимир Зеленский Россия Владимир Путин Новости Украина
Интерфакс Украина
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