"Даже не знаем": Лавров отреагировал на идеи Зеленского

Лавров отреагировал на идеи Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на предложения Украины в сфере решения донбасского вопроса.

По словам политика, переговоров о Донбассе в "нормандском формате" с нуля не будет.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", - заявил дипломат.

И добавил, что полностью перезагрузить российско-украинские отношения не выйдет.

"Если с чистого листа, то это не получится", - отметил главарь МИД России.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков.

Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить ", - отметил экс-президент.