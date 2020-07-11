"Крым - Россия!": Киевские школьники вляпались в дикий скандал, сеть разрывает от гнева

"Крым - Россия!": Киевские школьницы вляпались в дики скандал, сеть разрывает от гнева

Выпускники cтоличной школы № 90 жестко унизили крымских татар и обозвали украинский полуостров российской территорией.

Об этом написал в Facebook Гирей Баталов.

"Ну что сказать по этому поводу? "Спасибо", за такое отношение автору этого видео и тем, кто в нем выразился. Тупая молодежь, у которой вместо мозгов бухло и обвинения, что все виноваты, но не они", - заявил интернет-пользователь и выложил скандальные видео.

На них выпускники киевской школы в грубой форме критикуют экзамены ВНО, оскорбляют татар и называют оккупированный Крым российской территорией.

После поднявшегося резонанса, "герои" видео поспешили принести свои извинения. Аналогичные действия предприняла и 90-я школа.

"Просим прощения у всего крымско-татарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону. Эта ситуация выявила необходимость прикладывать в нашей работе еще больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов, воспитанию толерантного, недискриминационного отношения к другим, уважению к идентичности каждого в соответствии с Европейской Конвенцией по правам человека", - говорится в сообщении учебного заведения.

Позже на скандал отреагировал и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рафат Чубаров.

"Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымско-татарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирноизвестный правозащитник, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымско-татарского народа", - отметил политик.

Напомним, "1+1" показал Украину без Крыма: Нацсовет взялся за проверку.