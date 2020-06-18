Сеть "АЛЛО" обозначила Крым "частью" России – ФОТО

Сеть АЛЛО обозначила Крым "частью" России – ФОТО

Сеть магазинов "АЛЛО" обозначила на картах оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Об этом написала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в Facebook.

"Сеть магазинов "АЛЛО", оперирующая в Украине решила угодить всем. АРК и Республика Крым "в одном флаконе". На сайте магазина в разделе "сеть отделений" Крым обозначено отдельно от материковой Украины. Обращения игнорируются. Отписка в стиле "рассмотрим, обработаем, сообщим", - отметила дипломат.

На данный момент торговая сеть "АЛЛО" пока никак официально не прокомментировала прогремевший скандал, но ошибку с картой все же предпочла исправить.

Напомним, что….

Сеть магазинов "АЛЛО" далеко не первая украинская компания, оскандалившаяся с крымской тематикой. Так, в апреле 2020 г. телеканал "1+1" показал сюжет новостей, где аннексированный полуостров и вовсе отсутствовал на карте. В связи с нарушением законов Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил СМИ внеплановую проверку.