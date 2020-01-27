Крушение "Боинга": От президента Ирана скрывали информацию о вине военных

Крушение Боинга: От президента Ирана скрывали информацию о вине военных

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) несколько дней скрывал настоящую причину гибели украинского лайнера "МАУ". Обмана военных не избежал и президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на NYT.

По данным СМИ, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, узнавшем о настоящей причине трагедии. Позже он передал эту информацию коллегам, а те в свою очередь уведомили обо всем духовного лидера страны (рахбара) Хаменеи. Однако до ушей президента страны Хасана Рухани эта информация так и не дошла: номинальный лидер попытался дозвониться до военных, однако те не удостоили его ответом.

Хасан Рухани

На такую же стену натолкнулись и иранские министры, пытавшиеся разузнать об инциденте.

10 января, - спустя два дня после трагедии, - Рухани узнал настоящую причину трагедии и потребовал немедленно признать ошибку военных. В конце-концов, несмотря на возражения КСИР, боявшегося дестабилизации ситуации в стране, президент Ирана публично признал вину Тегерана в гибели лайнера МАУ.

Почему это произошло?

КСИР является государством в государстве и фактически составляет одним из элементов власти в Иране, в то время как президент представляет из себя во многом номинального главу державы. Так что учитывая авторитет Корпуса и зацикленность рахбара Хаменеи на умме (мусульманской общине), с их точки зрения действия по сокрытию настоящей причины гибели Боинга были и "рациональными", и "оправданными".

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Первоначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Позже президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

Немного погодя политик уточнил, что в трагедии виновен не один человек. Подробности читайте по ссылке.