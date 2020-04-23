Крупнейший украинский провайдер помог ФСБ следить за украинцами в Крыму

Владельца крупнейшего украинского провайдера поймали на помощи ФСБшникам

В четверг, 23 апреля, сотрудники Офиса генпрокурора сообщили владельцу одного из топовых отечественных поставщиков интернета о подозрении в совершении государственной измены.

Как утверждают следователи, провайдер, предоставляющий услуги для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, способствовал тому, что ФСБшники смогли следить за жителями оккупированного полуострова.

Произошло это благодаря сепарской позиции владельца компании, а также ее юриста.

- При пособничестве гражданина РФ и по предварительному сговору, фирма подключила свои телекоммуникационные сети к системе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, благодаря которой осуществляется мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в сети на территории полуострова Крым, - отметили в ОГП. - Также владелец провайдера предоставил доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети, перечень которых определен "Роскомнадзором".

Информацию, которую террористы получили от предателя, они использовали для преследования крымских татар и других несогласных с оккупацией людей.

Теперь ватоголовому и жаднму бизнесмену и его юристу "светит" до 15 лет тюрьмы, как лицам, совершившим государственную измену. Правда, для этого следователям СБУ нужно доказать вину злоумышленников в суде, а это будет явно не так просто.