Из самоизоляции - к проституткам: в Крыму нашли мертвым топ-чиновника Москвы ФОТО

Концерты Кобзона не отменили из-за коронавируса

Российский террорист Леонид Ошарин числился пропавшим без вести почти месяц. В среду, 22 апреля, его нашли с перерезанным горлом в оккупированной Ялте.

Как оказалось, 47-летний ватный чиновник, занимающий должность заместителя главы депортамента культуры Москвы, жил на широкую ногу и мог подцепить коронавирус за границей, из-за чего в конце марта закрылся на самоизоляцию.

До 25 числа он тусил в коттедже под Москвой, а жена в этом время находилась с двумя детьми в столице страны-агрессора. Впрочем, находиться положенные две недели в одиночестве он, как выяснилось, не собирался. 26 марта ответственный за культуру сел на самолет до Сочи, где неплохо погудел с проститутками. Судя по всему, план побега из Краснодарского края в оккупированный Крым чинуша разработал еще в Москве. Да и вообще его исчезновение может быть связано с попыткой скрыться из-за коррупционных преступлений или разборок с коллегами-бандитами. В общем, из дома он удирал даже без чемоданов. А в Сочи пытался снять миллион рублей из банкомата, но сделать это у него не получилось - ограничился лишь 300 тысячами.

В Ялту Ошарин прибыл на такси, где снял дом на Пушкинской улице. Там он и ушел к Кобзону.

Примечательно, что жена замглавы минкульта искать своего супруга не торопилась. Пошла к копам она только спустя две недели после пропажи любимого. Говорит, он и раньше удирал из семьи и скрывался в неизвестном направлении - такова, мол, российская культура.

На теле отправившегося в ад оккупанта нашли резаные раны обоих предплечий и колотую на животе. Скорее всего, пособник Путина перерезал себе вены и упал на нож. Тело нелюдя пролежало в ванной арендованного дома почти 14 дней.