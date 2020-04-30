Крупнейший украинский фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год

Atlas Weekend пройдет в 2021-м

Из-за пандемии коронавируса музыкальная тусовка, которая должна была пройти с 7 по 11 июля, состояться в этом году не сможет. Организаторы мероприятия посчитали, что даже в случае отмены запрета на проведение концертов, выполнить условие по ограничениям зрителей им будет слишком накладно.

О переносе Atlas Weekend на 6-11 июля 2021 года сообщили в четверг, 30 апреля, на странице фестиваля.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств музыкальный фестиваль перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - отметили организаторы. - За последний месяц мы рассматривали различные варианты выхода из кризиса и верили, что будет возможность провести фестиваль этим летом. Однако, наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос - единственное верное решение в этой ситуации".

Билеты, которые уже были проданы зрителям, будут действительны в 2021-м, а тем людям, которые не смогут присутствовать, обещают вернуть деньги. Для этого на официальных страницах Atlas Weekend обещают опубликовать подробные инструкции по возврату средств.

"Сейчас мы находимся в состоянии переговоров со всеми артистами, чтобы уже заявленный лайн-ап был полностью сохранен. Также вас ждут новости о еще многих новых артистах, которые присоединятся к фестивалю следующего года", - подчеркнули в оргкомитете фестиваля.

Как известно, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.