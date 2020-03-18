Крупнейшая сеть супермаркетов объявила об ограничении продаж (ФОТО)

В АТБ уже не продают товары в неограниченном количестве

Из-за того, что паническая ситуация из-за пандемии коронавируса привела к появлению спекулянтов и готовящихся к выживанию в условиях апокалипсиса на ближайшие несколько лет, в сети АТБ объявили о введении ограничений на продажу товаров в одни руки.

Как утверждают в пресс-службе насчитывающего больше тысячи супермаркетов гиганта, который чрезвычайно популярен в небольших городах и областных центрах, ограничения решили вводить со среды, 18 марта.

Кроме того, в сети подчеркивают, что они никак не связаны с нехваткой товаров, перебоями с их завозом и другими проблемами. На такой шаг руководство АТБ пошло только из-за покупателей, которые скупают огромное количество товаров в одни руки для перепродажи.

- Чтобы избежать искусственного ажиотажа и противостоять спекулянтам, "АТБ" ограничивает продажу продуктов. Воду, пиво и напитки можем отдавать в одни руки в количестве не более 12 единиц. Другие товары - не более пяти штук на человека, - заявили в АТБ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".