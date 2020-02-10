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Кругом дым и пламя: в Одессе сгорели десятки машин – ФОТО

12:30
Кругом дым и пламя: в Одессе сгорели десятки машин – ФОТО - фото 1
Кругом дым и пламя: в Одессе сгорели десятки машин – ФОТО

В понедельник, 10 февраля, на одесской штрафплощадке сгорели десятки машин.

В Кривом Роге сгорел троллейбус – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 4:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобилей на штрафплощадке по адресу: г.. Одесса, Тираспольское шоссе. В 4:27 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят автомобили на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта", - говорится в сообщении.

Кругом дым и пламя: в Одессе сгорели десятки машин – ФОТО - фото 195629

Позже спасателям удалось побороть стихию. В результате пожара сгорели 20 машин, остальные 150 авто удалось спасти.

"Общая площадь пожара составила 150 м.кв. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарной техники 21 человек личного состава", - уточняют в ГСЧС.

Кругом дым и пламя: в Одессе сгорели десятки машин – ФОТО - фото 195630

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

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ГСЧС пожар Одесса Новости Украина
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