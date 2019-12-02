В Кривом Роге сгорел троллейбус – ФОТО
В понедельник, 2 декабря, в Кривом Роге сгорел пассажирский троллейбус.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным источника, около 8 часов утра загорелся моторный отсек троллейбуса, расположенного в депо. Как результат, огонь уничтожил кабину водителя и часть салона. На место ЧП выехали 2 единицы спасательной техники с экипажем в 8 человек.
В 8:25 пламя удалось потушить. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".
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