Кругом дым и пламя: в Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 28 октября в столичном кафе "Колыба" прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

"Колыба" - можно сказать, культовое место для Киева. Ресторан расположен в столичном "Гидропарке" и является одним из любимых мест досуга киевлян и гостей столицы.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным источника, около 1:40 в ГСЧС поступил вызов о ЧП. Первыми на место инцидента (Гидропарк – прим. ред.) прибыли работники одной из охранных фирм. Открыв одно из помещений, правоохранители наткнулись на стену огня. Немного погодя от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

В 2:20 пожарным удалось локализировать огонь, в 3:12 - ликвидировать. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, 3 были повреждены частично. К счастью никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.