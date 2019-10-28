Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Кругом дым и пламя: в Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО

11:30
В Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 28 октября в столичном кафе "Колыба" прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

"Колыба" - можно сказать, культовое место для Киева. Ресторан расположен в столичном "Гидропарке" и является одним из любимых мест досуга киевлян и гостей столицы.

В центре Киева взорвалась граната, погиб ветеран АТО (ВИДЕО 18+)

Об этом сообщает "Информатор".

По данным источника, около 1:40 в ГСЧС поступил вызов о ЧП. Первыми на место инцидента (Гидропарк – прим. ред.) прибыли работники одной из охранных фирм. Открыв одно из помещений, правоохранители наткнулись на стену огня. Немного погодя от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Кругом дым и пламя: в Киеве взорвалось кафе – ФОТО, ВИДЕО - фото 190249

В 2:20 пожарным удалось локализировать огонь, в 3:12 - ликвидировать. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, 3 были повреждены частично. К счастью никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
пожар Киев ГСЧС Новости Украина
Информатор
powered by lun.ua
Другое на тему
"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев - фото 1
"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев
14:30
Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ - фото 1
Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ
12:23
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...