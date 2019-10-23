В центре Киева взорвалась граната, погиб ветеран АТО (ВИДЕО 18+)

В результате взрыва в центре Киева погибли двое мужчин

Вечером во вторник, 22 октября, у помещения популярного ресторана "ProRock" на улице Пушкинской прогремел взрыв гранаты, который забрал жизни двоих мужчин. В результате получили ранения ещё двое девушек-прохожих.

По данным полиции, на ступеньках у развлекательного заведения разговаривали двое мужчин.

Один из них работал охранником офисного помещения. Вторым был ветеран войны на Донбассе и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярёв.

Бывший боец батальона "Донбасс" достал из кармана гранату, которая сдетонировала у него в правой руке.

Пострадавшие девушки находились примерно в 30 метрах от эпицентра взрыва. Их немного посекло осколками.

Состояние раненых медики оценивают как легкое. Одну травмированную госпитализировали, а другой оказали помощь на улице и отпустили. Мужчины же погибли на месте.

У кафе "Пророк" почти всю ночь работали взрывотехники и криминалисты. По факту ЧП открыто уголовное дело.

Следователи предполагают, что гранату ветеран достал после того, как у него возник конфликт с собеседником.