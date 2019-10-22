Кремль приостановил подготовку "нормандского формата". Что произошло?

Кремль приостановил подготовку "нормандского формата". Что произошло?

Москва приостановила подготовку нормандского формата из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, потом - саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.

Напомним, что согласно договоренностям сторон, встреча в нормандском формате должна пройти после реализации пунктов "формулы Штайнмайера". Однако из-за провокаций боевиков отвод войск все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей.

Как ранее заявляла пресс-секретарь Кумы Дарья Олифер, украинская сторона заключила договор лишь с Россией, т.к. боевики не являются самостоятельным субъектом переговоров. Дополнительным доводом для подтверждения слов Олифер является отсутствия единого договора по формуле; Кучма предусмотрительно настоял на подписании "отдельных" формул.