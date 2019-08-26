Кравчук спит с пистолетом. Известно зачем
"Опасность!" :Кравчук спит с пистолетом. Известно зачем
Первый президент Украины Леонид Кравчук спит с пистолетом.
Об этом экс-гарант рассказал СМИ.
"Сейчас я чувствую не то чтобы опасность, но какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому", - заявил политик.
И добавил, что для него этот атрибут очень важен. Иначе он не может уснуть.
"Знаю, если кто-то захочет что-то сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - добавил Кравчук.
А вот кого именно он боится, политик не уточнил. Отметим, что как и всякий экс-гарант, Кравчук имеет право на личную охрану. Неужели он ей не доверяет?
Напомним, Кравчук заявил, что его пенсия позорит Украину.
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