Кравчук спит с пистолетом. Известно зачем

"Опасность!" :Кравчук спит с пистолетом. Известно зачем

Первый президент Украины Леонид Кравчук спит с пистолетом.

Об этом экс-гарант рассказал СМИ.

"Сейчас я чувствую не то чтобы опасность, но какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому", - заявил политик.

И добавил, что для него этот атрибут очень важен. Иначе он не может уснуть.

"Знаю, если кто-то захочет что-то сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - добавил Кравчук.

А вот кого именно он боится, политик не уточнил. Отметим, что как и всякий экс-гарант, Кравчук имеет право на личную охрану. Неужели он ей не доверяет?

Напомним, Кравчук заявил, что его пенсия позорит Украину.