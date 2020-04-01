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Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале" - ВИДЕО

21:07
Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале" - ВИДЕО - фото 1
Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале" - ВИДЕО

Шоумен Евгений Кошевой раскрыл подробности будущей работы Владимира Зеленского в студии "Квартал 95".

Зеленский вернулся в "Квартал 95" - яркое ВИДЕО

Об этом комик рассказал в интервью "УП".

"Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим-нибудь руководством, а потом это все падает тебе на голову ... Все так быстро произошло. Очень интересное время...", - заявил Кошевой, отметив творческие таланты Зеленского.

«То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", - добавил шоумен.

Напомним, после победы на выборах Владимир Зеленский больше не является владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и пр.

Однако он продолжает следить за работой своего бывшего коллектива и не против того, чтобы его высмеивали. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот это видео.

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Евгений Кошевой Владимир Зеленский Новости Украина 95 квартал
Украинская правда
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