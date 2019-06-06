Коррупция в "Укроборонпроме": ГПУ и САП взялись за руководство заводов

Луценко считает, что дело по хищениям в Укроборонпроме движется хорошо

В четверг, 6 июня, генпрокурор Юрий Луценко, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и первый замдиректора ГБР Ольга Варченко разъяснили за расследование масштабных хищений в "Укроборонпроме".

Результаты расследования самого уголовного дела о покупке предприятиями украинской оборонки, а также разбирательств с правоохранителями, которые несколько лет прикрывали злоумышленников, не утешают.

И хотя Луценко, Варченко и Холодницкий придерживаются другой точки зрения, до реальных посадок нарушителей закона еще очень далеко. Да и вообще не факт, что хотя бы кого-то накажут.

Тем не менее, сегодня Луценко акцентировал внимание на том, что дело по уклонению от уплаты налогов компаний, которые выступали посредниками при закупке запчастей для ремонта бронетехники, раскрыто, а основную часть производства не раскрывали детективы НАБУ.

- Расследование о возможном хищении в "Укроборонпроме" лежит в исключительной монопольной подследственности НАБУ. Более того, НАБУ это дело зарегистрировало на началу 2016 года, а в середине 2016-го главная военная прокуратура передала им 87 страниц записей переписки между участниками сделок "Оптимумспецдеталь", - сообщил Юрий Луценко.

Судя по всему, именно эту переписку и слили Денису Бигусу в преддверии президентских выборов.

Но вся соль - не сливе информации журналистам, а в том, что детективы бюро ничего не делали для раскрытия преступления. Из-за бездействия подчиненных Сытника в ГБР открыли уголовное дело против сотрудников НАБУ.

- Мы выяснили, что в августе 2016-го в антикоррупционное бюро поступили материалы плановой ревизии деятельности предприятия "Укроборонпрома" за 2012-2016 годы. Проверка установила, что из 49 купленных прицелов большая честь вообще не доехала до завода. 10 прицелов были сняты с военной техники, которая находилась на территории завода и принадлежала Центру учета избыточного военного имущества Министерства обороны Украины, а еще один, якобы поставленный в 2016 году ООО "Оптимумспецдеталь" в "ХБТЗ" как новый, находился на заводе и считался дефектным с 2015 года, - отметила Варченко. - Детективы бюро с этой информацией ничего не сделали. Одному из сотрудников ведомства сообщили о подозрении в совершении преступления.

Какой же будет дальнейшая судьба расследования? Тут перспективы туманны. Как сегодня заявил Назар Холодницкий, прокуроры объявили о подозрении в растратах экс-гендиру ГП "Харьковский бронетанковый завод", его действующему первому заму и главному инженеру предприятия. Но вот само уголовное дело собираются вернуть в НАБУ для завершения расследования. Сумеют ли Сытник с его заместителем Гизо Углавой, который прикрывал многих участников преступной схемы, покажет время.