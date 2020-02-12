МОЗ не готов: украинцев до сих пор не могут эвакуировать из Уханя

Украинцы до сих пор находятся в Уханя и ждут, пока в МОЗ разрулят проблему

Хотя и Алексей Гончарук, и все члены созданного Кабмином штаба по работе над эвакуацией наших граждан из Китая со всеми мерами предосторожности, утверждали о том, что украинцев обязательно вывезут на родину, все эти заявления оказались абсолютным фейком.

На самом деле, руководство минздрава и правительство в целом оказались совершенно бессильны перед проблемой.

Об этом написала сегодня ночью на своей странице в Facebook студент Ирина Чуйко, которая живет в Ухане уже полтора года. По ее словам, уже две недели высшие эшелоны власти рассказывают о своей готовности к эвакуации людей из эпицентра заражения коронавирусом, но реалии обстоят совершенно иначе.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (около 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолёт. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несёт перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - отметила украинка.

Так, вчера всем находящимся в тяжелом положении в Ухане украинцам сообщили о том, что спецрейс не прилетит. Причина тому весьма проста - в минздраве не нашли места, где несколько десятков человек могут пробыть в карантине.

В то же время в компании SkyUp, которой и предстоит осуществить спецрейс в очаг заражения, заявили о том, что с их стороны все готово:

"Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет".