Коронавирус в Черновцах: врачи отправили под "домашний арест" 10 человек

Потенциально зараженных украинцев помещают не в карантин, а в самоизоляцию

Борьба с китайским коронавирусом по-украински выглядит несколько своеобразно и может привести к нежелательным последствиям в виде его распространения.

Как утверждает главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, после подтверждения диагноза у вернувшегося из Италии жителя Черновцов, медики установили круг людей, которые контактировали с заражённым.

Вместо того, чтобы поместить их в карантин и тем самым гарантировать их изоляцию, чиновники решили довериться сознательности людей.

"Этот процесс четко контролируется эпидемиологами. Всех контактных лиц определены. В общем, это до десяти человек. За ними установлено медико-санитарное наблюдения. Они находятся в самоизоляции в домашних условиях", - подчеркнул Ляшко.

Как известно, вчера после выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Общее число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня превысило 93 тысячи человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, 2871 из них - на территории материкового Китая.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.