В Черновцах вспыхнул коронабунт, жену больного срочно изолировали – ВИДЕО
Во вторник, 3 марта, в Черновцах вспыхнул митинг из-за жены украинца, инфицированного коронавирусом. Ее увезли на обсервацию.
Об этом сообщает "Громадське".
Как передает СМИ, соседи супруги больного пригрозили перекрыть дорогу и прибегнуть к радикальным действиям, если ее не увезут в больницу. Позже на место ЧП явился местный городской глава Алексей Каспрук и попытался успокоить митингующих. Однако это ему не удалось.
"Мы (врачи –прим. ред.) женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.