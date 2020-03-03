В Черновцах вспыхнул коронабунт, жену больного срочно изолировали – ВИДЕО

В Черновцах вспыхнул коронабунт, жену больного срочно изолировали – ВИДЕО

Во вторник, 3 марта, в Черновцах вспыхнул митинг из-за жены украинца, инфицированного коронавирусом. Ее увезли на обсервацию.

Об этом сообщает "Громадське".

Как передает СМИ, соседи супруги больного пригрозили перекрыть дорогу и прибегнуть к радикальным действиям, если ее не увезут в больницу. Позже на место ЧП явился местный городской глава Алексей Каспрук и попытался успокоить митингующих. Однако это ему не удалось.

"Мы (врачи –прим. ред.) женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.



Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест pic.twitter.com/Lhr7XhGPkA — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.