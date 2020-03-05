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Коронавирус в Черновцах: в больницу с подозрением положили еще двоих людей

12:00
В Черновцах - новые подозрения на коронавирус - фото 1
В Черновцах - новые подозрения на коронавирус

Утром в четверг, 5 марта, медики госпитализировали в инфекционное отделение двоих потенциально опасных для общества жителей Черновцов, которые могут быть заражены штаммом COVID-19.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации на странице ведомства в Facebook.

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Как утверждают чиновники, подозрение на коронавирус врачи диагностировали у двоих буковинцев после того, как они вызвали "скорую" с жалобой на плохое самочувствие. Подцепили заразу украинцы в Италии, где сейчас бушует эпидемия китайского коронавируса.

- Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии, - отметили в ОГА.

Как известно, 3 марта после выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Общее число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня превысило 93 тысячи человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, 2871 из них - на территории материкового Китая.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

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