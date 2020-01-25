Коронавирус проник в Европу. Кому грозит опасность?

Коронавирус проник в Европу. Кому грозит опасность?

Китайский коронавирус проник во французские города Париж и Бордо. Местные власти зафиксировали три случая заболевания.

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.

"Сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса", - сказала чиновница, отметив, что одного из пациентов уже поместили отдельную палату.

Кроме того Аньес Бузин призвала всех лиц, прибывших из Китая, обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.

Напомним, по состоянию на 25 явнваря коронавирус из Китая забрал жизни 41 человека, больше 1000 заражены. Для борьбы с очагом заражения местные власти закрыли 13 городов с многомиллионным населением.

За последние сутки в СМИ появлялась информация о фиксировании случаев заболевания в других странах (США, Япония, Южная Корея): некоторые из них подтвердились.

24 января отечественный Минздрав заявил о подозрении на коронавирус у 3 украинцев: к счастью, 2 человека оказались здоровы, еще один человек подлежит проверке. На данный момент МОЗ Украины проводит профилактические меры для безопасности местных жителей. Подробности читайте по ссылке.