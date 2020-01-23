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Коронавирус из Китая: МОЗ оценил все риски

17:40
Коронавирус из Китая: МОЗ оценил все риски - фото 1
Коронавирус из Китая: МОЗ оценил все риски

Украинский МОЗ оценил риски от коронавируса из Китая и рассказал, стоит ли переживать жителям Украины.

Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Об этом заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань (Китай – прим. ред.), установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц", - заявил чиновник.

Коронавирус из Китая: МОЗ оценил все риски - фото 194762

Игорь Кузин

Напомним, коронавирус из Китая забрал жизни 17 человек. Для борьбы с очагом заражения, местные власти закрыли 11-миллионный город Ухань на карантин.

За последние сутки в СМИ появлялась информация о фиксировании случаев заболевания на других континентах: некоторые из них подтвердились. На данный момент МОЗ Украины проводит профилактические меры для безопасности жителей Украины. Подробности читайте по ссылке.

 
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Коронавирус из Китая Министерство здравоохранения Новости Украина
РБК Украина
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