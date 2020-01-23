Коронавирус из Китая: "Борисполь" получил письмо от Минздрава с инструкциями
Работники санитарно-карантинного подразделения главного управления МОЗ создали руководство для сотрудников международного аэропорта "Борисполь" по случаю распространения опасного заболевания.
В письме, отправленном чиновниками, сказано, что минздрав "находится в тесном контакте с властями Китая".
В ведомстве Скалецкой подчеркнули, что в данный момент ситуация находится у них под контролем, а никакой необходимости в ограничениях поездок или на торговлю с Китаем в данный момент не существует.
В то же время в Минздраве отметили, что информация о человеке с признаками заражения коронавирусом может быть получена службами аэропорта за полчаса до прибытия борта на место стоянки.
Как известно, случаи заражения коронавирусом, о котором ранее не знало человечество, уже зафиксировали в Таиланде, Южной Корее и Японии. Нулевой пациент, который разнес болезнь, подцепил ее на оптовом морском рынке в Ухани. Сегодня власти Китая заявили о том, что количество зараженных увеличилось до 540, а Ухань перекрыли на въезд и выезд войска.
Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.
Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью, а уже сейчас количество зараженных может достигать отметки в 1700 человек.
Как уберечь себя от вируса
- Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;
- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.