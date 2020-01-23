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Коронавирус из Китая: "Борисполь" получил письмо от Минздрава с инструкциями

10:00
Количество зараженных новым вирусом в Китае и по всему миру растет - фото 1
Количество зараженных новым вирусом в Китае и по всему миру растет

Работники санитарно-карантинного подразделения главного управления МОЗ создали руководство для сотрудников международного аэропорта "Борисполь" по случаю распространения опасного заболевания.

В письме, отправленном чиновниками, сказано, что минздрав "находится в тесном контакте с властями Китая".

Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

В ведомстве Скалецкой подчеркнули, что в данный момент ситуация находится у них под контролем, а никакой необходимости в ограничениях поездок или на торговлю с Китаем в данный момент не существует.

В то же время в Минздраве отметили, что информация о человеке с признаками заражения коронавирусом может быть получена службами аэропорта за полчаса до прибытия борта на место стоянки.

Как известно, случаи заражения коронавирусом, о котором ранее не знало человечество, уже зафиксировали в Таиланде, Южной Корее и Японии. Нулевой пациент, который разнес болезнь, подцепил ее на оптовом морском рынке в Ухани. Сегодня власти Китая заявили о том, что количество зараженных увеличилось до 540, а Ухань перекрыли на въезд и выезд войска.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью, а уже сейчас количество зараженных может достигать отметки в 1700 человек.

Как уберечь себя от вируса

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;
  • Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.
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