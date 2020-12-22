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Коронавирус проник в Антарктиду: теперь пандемия на всех континентах

16:57
Коронавирус везде - фото 1
Коронавирус везде / El Mercurio

Коронавирус распространился по всему миру. Теперь главная напасть 2020 года нашлась в последнем и самом морозном бастионе планеты - в Антарктиде.

Как сообщает издание Emol, ссылаясь на заявление чилийских военных, по меньшей мере 36 человек заболели коронавирусной инфекцией на чилийской исследовательской базе.

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Заболели 26 военных и 10 гражданских. Как пишет La Tercera, это весь персонал антарктической станции.

Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.

Таким образом, Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус. На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля 2020. Антарктида продержалась до середины декабря

В Антарктиде постоянно никто не живет, но от одной до пяти тысяч человек ежегодно работают здесь на различных станциях. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран, в том числе - украинская станция "Академик Вернадский".

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