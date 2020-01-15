Крушение рейса Тегеран-Киев Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО

09:20
В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО - фото 1
В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО

В Украине от эпидемии гриппа умерли 5 человек.

Профилактика гриппа: Как уберечься от опасной болезни

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО - фото 194342

"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа", - заявили в Центре и очертили масштабы эпидемии.

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО - фото 194343

"С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех больных). Госпитализированы 61 842 человека", - добавили в организации.

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО - фото 194344

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО - фото 194345

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.

Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Грипп смерть
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Компании Ахметова перестали платить налоги. Что происходит? - фото 1
Компании Ахметова перестали платить государству. Что происходит?
12:20
Украина попросила Иран передать черные ящики - фото 1
Гибель "Боинга": Украина попросила Иран передать "черные ящики"
10:51
Тачанку в Каховке нужно сносить - фото 1
Глава Института нацпамяти пояснил, почему тачанку в Каховке нужно сносить
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...