В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО

В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО

В Украине от эпидемии гриппа умерли 5 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа", - заявили в Центре и очертили масштабы эпидемии.

"С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех больных). Госпитализированы 61 842 человека", - добавили в организации.

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.

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