В Украине от гриппа умерли 5 человек: Как не заболеть – ФОТО
В Украине от эпидемии гриппа умерли 5 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа", - заявили в Центре и очертили масштабы эпидемии.
"С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех больных). Госпитализированы 61 842 человека", - добавили в организации.
Как не заболеть гриппом: Список советов
1.Вакцинация;
2.Проветривание помещений;
3.Сбалансированное питание;
4.Избегание контактов с больными;
5.Одежда по сезону.
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