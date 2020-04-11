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Коронавирус влупил по Николаевщине: "Теперь" COVID-19 охвачена вся Украина

12:00
Коронавирус влупил по Николаевщине: "Теперь" COVID-19 охвачена вся Украина - фото 1
Коронавирус влупил по Николаевщине: "Теперь" COVID-19 охвачена вся Украина

В субботу, 11 апреля, отечественный Минздрав подтвердил первые случаи заболевания коронавирусом в Николавевской области.

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Об этом сообщил замглавы МОЗУ Виктор Ляшко.

"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые 2 случая зафиксировано в Николаевском районе", - заявил главный санврач страны и раскрыл некоторые детали.

"Они не вошли в статистику в предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружено коронавирус. Поэтому не рекомендую всем ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу ", - добавил замглавы МОЗ.

Напомним, Николаевская область длительное время оставалась "единственным регионом", где не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Во всяком случае по утверждению местных врачей. Из-за сомнений в их профпригодности, ОПУ поручил МОЗ начать проверку.

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Виктор Ляшко Николаевская область Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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