Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Копы с бронетехникой расчищают трассу от противников прибытия эвакуированных из Китая

12:00
Жители Новых Санжар не хотят поселения в населенном пункте эвакуированных украинцев - фото 1
Жители Новых Санжар не хотят поселения в населенном пункте эвакуированных украинцев

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области, куда власти намереваются привезти украинцев и граждан других стран для содержания в карантине, продолжаются стычки правоохранителей с протестующими.

После того, как в Харьковской области фактически саботировали нормальное завершение процесса эвакуации, а самолету компании SkyUp пришлось отправиться в Борисполь на дозаправку, в МВД пояснили схему передвижения вывезенных из Уханя людей.

Под Полтавой спецназовцы избили протестующих против прибытия эвакуированных из Китая ВИДЕО

Как утверждают в пресс-службе вверенного Авакову ведомства, после дозаправки в "Борисполе" лайнер с эвакуированными отправят в Харьков, а оттуда людей будут вывозить в Новые Санжары Полтавской области. Там украинцев разместят на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины:

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра НГУ "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности".

Узнав о том, что не имеющих признаков заболевания людей отвезут в их неселенный пункт, перекрывашие трассу люди усилили накал страстей. В наступление перешли и кордоны ментов, которые с помощью бронетехники решили расчищать дорогу от машин, которыми активисты заблокировали проезд.

Протестующие в ответ пригнали трактор и начали с его помощью гонять кордоны ментов. Впрочем, эффекта от этого особого не было. Правоохранители весьма жестко вытащили из толпы около 10 самых активных протестующих и "провели с ними профилактическую работу".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
протест Коронавирус из Китая драка полиция Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Самолет с вывезенными из Уханя украинцами сядет неизвестно где - фото 1
Самолет с эвакуированными из Китая кружит над Украиной и не идет на посадку
09:20
Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос - фото 1
Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос
Вчера, 23:00
ВСУ покинули один пункт в ходе боев 18 февраля – Загороднюк - фото 1
ВСУ покинули один пункт в ходе боев 18 февраля – Загороднюк
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35