Копы с бронетехникой расчищают трассу от противников прибытия эвакуированных из Китая

Жители Новых Санжар не хотят поселения в населенном пункте эвакуированных украинцев

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области, куда власти намереваются привезти украинцев и граждан других стран для содержания в карантине, продолжаются стычки правоохранителей с протестующими.

После того, как в Харьковской области фактически саботировали нормальное завершение процесса эвакуации, а самолету компании SkyUp пришлось отправиться в Борисполь на дозаправку, в МВД пояснили схему передвижения вывезенных из Уханя людей.

Как утверждают в пресс-службе вверенного Авакову ведомства, после дозаправки в "Борисполе" лайнер с эвакуированными отправят в Харьков, а оттуда людей будут вывозить в Новые Санжары Полтавской области. Там украинцев разместят на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины:

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра НГУ "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности".

Узнав о том, что не имеющих признаков заболевания людей отвезут в их неселенный пункт, перекрывашие трассу люди усилили накал страстей. В наступление перешли и кордоны ментов, которые с помощью бронетехники решили расчищать дорогу от машин, которыми активисты заблокировали проезд.

Протестующие в ответ пригнали трактор и начали с его помощью гонять кордоны ментов. Впрочем, эффекта от этого особого не было. Правоохранители весьма жестко вытащили из толпы около 10 самых активных протестующих и "провели с ними профилактическую работу".