Сроки строительства "Северного потока-2" будут сорваны

"Северный поток-2" вовремя в эксплуатацию не введут

Российский политически-экономический проект газопровода в обход Украины, с помощью которого Путин сможет шантажировать Европу и добиваться преференций, не будет вовремя реализован.

Объект должны были ввести в эксплуатацию к концу этого года, но в понедельник, 9 декабря, компания-оператор «Северного потока-2" сообщила о задержках с завершением сооружения газопровода.

Работающие на русских инженеры признали, что уложиться в срок не смогут никоим образом.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании, не назвав при этом никаких точных дат окончания работ по строительству газопровода.

Известно, что в данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Для завершения строительства остаётся проложить около 300 километров.

Напомним, американские законодатели включили положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проектах "Северный поток-2", в проекту оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой вероятностью будет одобрен.

Как известно, в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.

В ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.