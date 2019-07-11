Кличко обвинил Зеленского в восстановлении вертикали Януковича

Кличко недоволен перспективами

В четверг, 11 июля, городской голова столицы рассказал о встрече с президентом Украины, во время которой Зеленский якобы напрямую сказал ему, что следующим председателем КГГА будет его человек.

По словам Виталия Кличко президент его проинформировал о своем желании не только уволить самого мэра, но и привести на его место подконтрольного себе человека.

- Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить. Когда это произойдет, узнаю не из прессы.

При этом, как утверждает мэр, разделение должностей и лишение городского головы исполнительных полномочий - "возвращение к методам Януковича и лишение Киева самоуправления". Аргументирует свою точку зрения Виталий Кличко тем, что мэр в предложенном Зеленским формате будет выполнять только лишь декоративную функцию, а управление городом ляжет на человека, за которого жители столицы не будут голосовать.

В то же время в Офисе президента Украины ни о каких подробностей встречи Зеленского с Кличко не говорили.