Коломойский является владельцем "золотого паспорта" Кипра: Что это значит

Коломойский является владельцем "золотого паспорта" Кипра: Что это значит

Украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются владельцами золотых паспортов Кипра.

Об этом сообщает кипрская газета Politis.

По данным СМИ, экс-владельцы "Приватбанка" получили получили "золотые паспорта" в 2010 г. Как уточняет издание, в этом же году владельцами заветных документов также стали члены семьи Игоря Коломойского - жена Ирина и дочь Анджелика.

"Золотой паспорт" Кипра: Краткая справка

Золотой паспорт – документ, выданный по программе "Гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны". До 2019 г. для получения паспорта необходимо было инвестировать в экономику Кипра 2 млн долл; с 2019 – 2,5 млн долл.

Что говорит Коломойский о своем тройном гражданстве?

В 2014 г. олигарх Игорь Коломойский заявил СМИ, что он не является нарушителем закона о двойном гражданстве, т.к. на самом деле у него три паспорта – Кипра, Украины и Израиля.

Напомним, Бахматюк, Злочевский и рыги времен Януковича купили кипрские паспорта.