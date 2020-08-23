Бахматюк, Злочевский и рыги времен Януковича купили кипрские паспорта

Разыскиваемые олигархи и экс-политики покупали гражданство Кипра

Журналисты издания "Аль-Джазира" выяснили, что власти Кипра торговали собственным гражданством, предоставляя его коррупционерам со всего мира для их уклонения от уголовной ответственности.

По данным журналистов, получивших доступ к 1500 документам с информацией о торговле паспортами сомнительным лицам, кипрские паспорта продавались сотням злоумышленников, которых подозревают в совершении уголовных преступлений и внесли в международные санкционные списки.

С 2017 по 2019 годы власти островной республики по инвестиционной схеме оформили выдачу гражданств 2500 людям в нарушение всех правил Евросоюза и собственного законодательства. Немалая часть из получателей паспортов находилась в розыске из-за обвинений или вынесенных обвинительных вердиктов.

Также многие покупатели гражданств занимали государственные посты в разных странах или были влиятельными политиками и могли быть причастны к отмыванию денег и взяточничеству.

Наличие кипрского паспорта давало инвесторам возможность свободно ездить по странам-членам Евросоюза и избегать ответственности за содеянные преступления.

Среди покупателей значатся олигарх Олег Бахматюк, которого подозревают в краже 1.2 миллиарда гривен рефинансирования НБУ для своего VAB банка, разыскиваемый за коррупцию экс-министр экологии Николай Злочевский, а также жена бывшего министра обороны во времена Януковича Павла Лебедева.

Кроме того, "киприотом" оказался начальник следственного управления налоговой милиции страны Анатолий Яковинец и бизнесмен Вадим Шульман, а также другие деятели.