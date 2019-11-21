Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Коломойский выкупил парковку главного офиса "ПриватБанка"

18:20
Коломойский арендовал парковку офиса ПриватБанка - фото 1
Коломойский арендовал парковку офиса ПриватБанка

Принадлежащий обиженному на весь мир олигарху Никопольский завод ферросплавов влистал миллион для свершения мелких пакостей работникам главного офиса отобранного у него "ПриватБанка". Через тендерную площадку ProZorro Коломойский на год оформил управление парковкой у здания.

Владельцы завода, который, разумеется, никогда не занимался услугами организации парковки, нагло плюнули в лицо и руководству "Привата", и государству, оформив тендер абсолютно законным путем.

ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник

За право организовывать работу парковки на 144 места Коломойский отдал 1 миллион 50 тысчя гривен. К слову, в аукционе участвовал и сам банк, но его предложение было оценено в миллион. Более мелкие подрядчики типа профсоюза сотрудников главного офиса ПриватБанка и ФЛП Роман Овчаров тягаться с олигархом не смогли, предложив 251 и 340 тысяч гривен соответственно.

Примечательно, что арендовали парковку через юрлицо завода, работников которого недавно отправляли бастовать на эту же площадку. В "Привате" действия бывшего собственника называют диверсионными:

- Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.

Упомянутые экс-владельцы ПриватБанка поспешили выполнить решение Фемиды. Больше об этом читайте здесь.

Однако далеко не все так гладко: намедни Северный апелляционный хозсуд фактически простил долг Игоря Коломойского в размере 7,5 млрд. грн.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ПриватБанк Игорь Коломойский завод ProZorro Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры будут требовать 50 миллионов в качестве залога для мэра Львова - фото 1
САП будет требовать 50 миллионов залога для Садового
17:40
Конституционный суд отменил закон Зеленского - фото 1
Неотложный закон Зеленского оказался неконституционным
16:20
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали - фото 1
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали
13:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15:50
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:45
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...