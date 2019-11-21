Коломойский выкупил парковку главного офиса "ПриватБанка"

Коломойский арендовал парковку офиса ПриватБанка

Принадлежащий обиженному на весь мир олигарху Никопольский завод ферросплавов влистал миллион для свершения мелких пакостей работникам главного офиса отобранного у него "ПриватБанка". Через тендерную площадку ProZorro Коломойский на год оформил управление парковкой у здания.

Владельцы завода, который, разумеется, никогда не занимался услугами организации парковки, нагло плюнули в лицо и руководству "Привата", и государству, оформив тендер абсолютно законным путем.

За право организовывать работу парковки на 144 места Коломойский отдал 1 миллион 50 тысчя гривен. К слову, в аукционе участвовал и сам банк, но его предложение было оценено в миллион. Более мелкие подрядчики типа профсоюза сотрудников главного офиса ПриватБанка и ФЛП Роман Овчаров тягаться с олигархом не смогли, предложив 251 и 340 тысяч гривен соответственно.

Примечательно, что арендовали парковку через юрлицо завода, работников которого недавно отправляли бастовать на эту же площадку. В "Привате" действия бывшего собственника называют диверсионными:

- Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.

Упомянутые экс-владельцы ПриватБанка поспешили выполнить решение Фемиды. Больше об этом читайте здесь.

Однако далеко не все так гладко: намедни Северный апелляционный хозсуд фактически простил долг Игоря Коломойского в размере 7,5 млрд. грн.