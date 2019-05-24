Коломойский сразу после возвращения катался к Авакову, Тимошенко и Грановскому (ВИДЕО)

Коломойский активно налаживает утраченные политические связи

Бывший некогда в бегах олигарх активно налаживает связи и договаривается с прожженными представителями политикума для правильного решения своих вопросов. Кортеж Игоря Коломойского видели у Арсена Авакова, Юлии Тимошенко и даже человека Порошенко Александра Грановского.

Судя по всему, сразу после своего прилета из Тель-Авива, Коломойский решил перетереть за будущее с влиятельными политическими деятелями, а также заручиться их поддержкой.

Так, журналисты "Схем" выяснили, что пока Зеленский клепал законные и не очень указы о назначениях Администрации президента и роспуске Рады, экс-владелец "Привата" мотался по встречам ради достижения договорняков. Свои покатушки ко многим политикам олигарх отрицает, поясняя "дезориентацией следящих за ним журналистов".

Буквально через несколько часов после прилета в одном из ресторанов Киева Коломойский тер с нардепами от группы "Возрождение", с которыми его связывает бизнес. Его видели в компании Виталия Хомутынника, Андрея Шипка, Евгения Геллера, бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, бизнесмена Павла Фукса и совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича.

А через два дня после прибытия Коломойский объявился в своем офисе в Киеве. Оттуда он выехал на BMW с несуществующими номерами в сопровождении машины охраны.

И отправился кортеж сначала в коттеджный поселок "Серебряный залив", где живет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По крайней мере, именно у ворот нардепа были припаркованы машины олигарха и его охраны. Там же находились и авто вечно непотоплеямой леди Ю.

Через час Коломойский вернулся в офис. На следующий же день, когда Зеленский инаугурировался, кортеж предпринимателя катался по правительственному кварталу, а затем свернул в сторону МВД и припарковался в паре сотен метров от здания, где восседает владелец собственной армии из правоохранителей и титушек Арсен Аваков.

К вечеру того же дня Игорь Коломойский еще раз заглянул к Тимошенко, а уже на утро ЮВТ топила за досрочные выборы и роспуск Рады.

Затем же, 22 мая, Коломойский поехал в Козин к еще одному видному деятелю, только представляющему другой политический блок, Александру Грановскому.

О чем олигарх говорил с курировавшим судебную систему человеком Порошенко, неизвестно. Возможно, консультировался по поводу управления служителями Фемиды.

Так или иначе, Коломойский вернулся. И именно он сейчас является самым влиятельным человеком страны, поскольку отовсюду к нему тянутся ниточки управления институтами власти.